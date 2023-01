Mudryk bateu recorde da Premier League na estreia pela Chelsea

Durante os 35 minutos que esteve em campo, diante do Liverpool (0-0), o extremo ucraniano registou um sprint de 36,63km/h, a maior velocidade registada esta temporada na Premier League.

Contratado pelo Chelsea ao Shakhtar Donetsk num negócio que poderá chegar aos 100 milhões de euros, Mykhailo Mudryk impressionou durante os 35 minutos que cumpriu na sua estreia na Premier League.

O extremo ucraniano foi lançado aos 55 minutos no empate dos blues frente ao Liverpool (0-0), no sábado, e registou um sprint de 36,63 km/h, a maior velocidade registada esta temporada na Liga inglesa.

O registo de Mudryk ultrapassou o anterior recorde fixado por Anthony Gordon, do Everton, (36,61 km/h), que supera ligeiramente a velocidade máxima de Darwin Núnez, do Liverpool, (36,53km/h) e de Erling Haaland, do Manchester City (36,22 km/h).