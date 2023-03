Mudança no Bayern: o porquê da saída de Nagelsmann e da aposta em Tuchel

Imprensa espanhola dá derrota na jornada passada, em Leverkusen, como o principal motivo para o despedimento aparente do técnico. Clube não queria perder provável sucessor para o Real Madrid ou para o Tottenham

Ainda não é oficial, mas a notícia da saída de Julian Nagelsmann marcou as últimas horas do futebol internacional. O jovem alemão deve deixar o comando técnico do Bayern de Munique e ser substituído por Thomas Tuchel. A imprensa espanhola lançou algumas explicações.

Garantindo que o técnico não estava à espera da saída, o jornal AS garante que a derrota na jornada passada, em Leverkusen, foi a gota de água para os responsáveis do Bayern. O crónico campeão perdeu 10 pontos depois do Mundial de seleções e deixou-se ultrapassar pelo Dortmund na liderança da Bundesliga.

Com esperança de conquistar o triplete (campeonato, taça e Champions), a direção do Bayern, segundo o mesmo jornal, decidiu que este era o momento certo para procurar um novo rumo. Thomas Tuchel, por ser seguido por outras equipas grandes, como Real Madrid ou Tottenham, terá ajudado à decisão, que ainda não é oficial, assinale-se.