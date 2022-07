Milhões a mexer na Juventus: Koulibaly por 60 a entrar, De Ligt por 75 a sair

Negócios estão muito bem encaminhados, com o neerlandês preparado para viajar rumo a Munique e à Bundesliga

Pelas muitas notícias que foram apontando o central do Nápoles a Turim, podia pensar-se que Kalidou Koulibaly e Matthijs de Ligt fossem formar, um dia, uma dupla de centrais na Juventus. Ora, os 2 deverão mesmo atuar pelo clube em 2022, mas em épocas distintas.

De acordo com a La Gazzetta dello Sport, a entrada de Koulibaly, que deverá custar 60 milhões de euros, e a saída de De Ligt para o Bayern, com o clube alemão a pagar 75 (mais cinco, em variáveis), estão praticamente fechadas.

No San Paolo desde 2014, Koulibaly, com 317 jogos, é já o terceiro defesa com mais partidas na história do Nápoles. O número não deverá aumentar, estando à espera do central senegalês um salário de seis milhões por temporada em Turim.