Mudança à vista no número de convocados que cada seleção pode levar ao Catar

Mundial do Catar decorrerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro

International Football Association Board deverá aprovar aumento de 23 para 26 convocados elegíveis para cada seleção no Mundial do Catar.

A International Football Association Board (IFAB), órgão que tutela as regras do futebol, deverá aprovar este mês um aumento no número de convocados que cada seleção pode levar ao Mundial de 2022, passando dos habituais 23 para 26.

A medida deverá ser aprovada no dia 13 de junho, data em que o IFAB realizará uma reunião anual em Doha, no Catar, inicialmente agendada para março, mas adiada por conta da invasão russa à Ucrânia.

A Globoesporte avança que a decisão ainda não é definitiva, mas que é muito provável que seja aprovada, indo de encontro ao pedido dos selecionadores das seleções que vão ao Mundial, efetuado no sorteio da competição, em abril.

Na reunião do IFAB serão ainda discutidas possíveis alterações às leis do fora de jogo, "configurações mais acessíveis" do VAR e a hipótese de introduzir substituições em casos de concussão.