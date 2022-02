Moyes confirma: Zouma vai jogar contra o Leicester

Central francês no centro da polémica depois do vídeo em que aparece a agredir um gato

Kurt Zouma vai continuar a fazer parte das escolhas do West Ham e de David Moyes. Quem o garantiu foi mesmo o treinador dos hammers, que confirmou a presença do central no encontro diante do Leicester.

"São visões diferentes, opiniões diferentes sobre se ele deve ou não estar disponível. Nós, como clube, tomámos a decisão de dizer que ele deveria estar disponível e mantemo-nos fiéis a isso", afirmou o técnico, em declarações aos jornalistas.

Moyes, ainda assim, lembrou: o que aconteceu com o internacional é grave.

"O incidente de que estamos a falar é terrível. Não há ninguém neste clube de futebol que não concorde com isso", referiu.