Moutinho viu um cartão vermelho... pela primeira vez na carreira

No jogo 859 da carreira, o internacional português João Moutinho acabou por ser expulso pela primeira vez, este sábado, na derrota do Wolves com Aston Villa por 1-0.

O médio de 34 anos foi expulso já nos instantes finais, na compensação do jogo, ao ser admoestado pelo árbitro com o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

João Moutinho soma 112 jogos pelo Wolves, 219 pelo Mónaco, 14 pelo Porto, 259 pelo Sporting e outros 219 pela seleção portuguesa.

Com a punição, o médio português está suspenso e não poderá enfrentar o Chelsea na próxima jornada do campeonato inglês, terça-feira, às 21h00.