A Atalanta venceu o Bolonha por 1-0 com um golo de Moustapha Cissé. Para a maioria dos adeptos de futebol, este nome não é familiar e é natural que assim seja. O jogador da Guiné-Conacri jogava na oitava divisão italiana há um mês...

Moustapha Cissé era um desconhecido no mundo do futebol até há bem pouco tempo e no domingo saltou para os holofotes em Itália e um pouco por todo o Mundo devido à história impressionante que tem para contar. O avançado de 18 anos marcou o golo da vitória da Atalanta (1-0) sobre o Bolonha e há pouco mais de um mês jogava na oitava divisão do futebol italiano... numa equipa de refugiados.

Natural da Guiné-Conacri, Cissé rumou a Itália à procura de uma vida melhor e começou a jogar no ASD Rinascita Refugees, uma equipa composta inteiramente por estrangeiros que procuraram asilo em Itália. Num jogo particular frente ao Lecce, da segunda divisão, o jovem futebolista despertou a atenção da Atalanta e foi contratado a 22 de fevereiro para a formação, onde começou a jogar pelos juniores.

Aí, também rapidamente deslumbrou. Na estreia, bisou na vitória por 3-1 sobre o Milan. Pouco depois, a 9 de março, marcou o golo da vitória frente ao Nápoles (1-0).

Foi então que Gian Piero Gasperini, treinador da equipa principal da Atalanta, resolveu chamar Moustapha Cissé aos trabalhos numa altura em que o plantel enfrentava uma crise de lesões no setor atacante. O avançado não desiludiu e mereceu a convocatória para o jogo diante do Bolonha: entrou aos 65 minutos, marcou aos 82' e colocou a formação de Bérgamo no sexto lugar da Serie A.

Em apenas um mês, passou da oitava divisão italiana ao escalão maior.

Veja o golo a partir dos 2:20: