Mouscron, do técnico Jorge Simão, perde nos descontos com o Oostende

O Mouscron, orientado pelo treinador português Jorge Simão, perdeu este sábado em casa nos descontos por 1-0 com o Oostende, para a 31.ª jornada da liga belga de futebol, liderada pelo Club Brugge.

O golo do triunfo do Oostende, que é o atual quarto classificado e luta pelo acesso ao "play-off" do título, foi marcado pelo senegalês Makhtar Gueye (0-1), aos 90+2 minutos, depois de ter entrado aos 68 por troca com o austríaco Marko Kvasina.

O português Bruno Xadas, que começou o jogo no banco do Mouscron, foi lançado pelo treinador Jorge Simão aos 54 minutos.

O Mouscron ocupa o 16.º lugar, com 30 pontos, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção, mas pode ser no domingo apanhado pelo Cercle Brugge (17.º, com 29), que joga em casa do Gent (12.º, com 40).

Com apenas três jornadas por disputar, a missão de Jorge Simão de evitar a despromoção fica ainda mais difícil com o facto de o Mouscron ter ainda que defrontar o Charleroi (9.º), o Antuérpia (2.º) e o líder destacado Clube Brugge.