Mouscron de Jorge Simão vence fora e mantém-se fora dos lugares de descida

O Mouscron, treinado pelo português Jorge Simão, foi vencer este sábado o Sint-Truiden por 2-0, mantendo-se acima dos lugares da despromoção, à 21.ª jornada do campeonato de futebol da Bélgica.

Frente a um adversário direto na luta pela fuga à despromoção, e que contou com o defesa luso Jorge Teixeira, o Mouscron, com Xadas a titular, impôs-se com golos do defesa Alessandro Ciranni, aos 33 minutos, e do médio francês Dimitri Mohamed, aos 88, de penálti.

Com este resultado, o Mouscron é 16.º e antepenúltimo - descem duas equipas - com 24 pontos, mais dois do que o Cercle Brugge, 17.º, e a dois do seu rival deste sábado, 15.º.