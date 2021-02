Mouscron de Jorge Simão desperdiça vantagem de dois golos e empata

Com o empate, o Mouscron, que somou o sexto encontro consecutivo sem ganhar no campeonato, mantém-se no 17.º e penúltimo posto na Bélgica

O Mouscron, treinado pelo português Jorge Simão, empatou hoje fora com o Beerschot por 2-2, na Liga belga de futebol, depois de desperdiçar uma vantagem de duas bolas na reta final da partida.

O jovem médio camaronês Jean Onana adiantou os visitantes, aos 26 minutos, e, no segundo tempo, aos 71, o avançado Serge Tabekou, também dos Camarões, fez o 2-0 para o Mouscron, mas a equipa da casa reagiu no "último fôlego" do jogo e chegou à igualdade, graças aos golos do ponta de lança nigeriano Blessing Eleke (86) e do defesa croata Stipe Radic (90+4).

Com o empate, o Mouscron, que somou o sexto encontro consecutivo sem ganhar no campeonato, mantém-se no 17.º e penúltimo posto na Bélgica, com 27 pontos em 29 jornadas, enquanto o adversário de hoje é sétimo, com 41 pontos.

O internacional sub-21 português Xadas, que atua no Mouscron por empréstimo do Sporting de Braga, iniciou o encontro no banco de suplentes, tendo sido lançado em campo por Jorge Simão, aos 76 minutos.