Mouriño deve ser a nova aposta do Atlético de Madrid: "É mais do que interesse"

Central uruguaio, de 21 anos, joga no Racing de Montevideo. Colchoneros, que devem garantir Soyuncu, do Leicester, pretendem apostar no setor defensivo

Chama-se Santiago Mouriño, é central, tem apenas 21 anos e pode estar muito próximo de ser confirmado como reforço do Atlético de Madrid. Quem o diz é o Washington Lizandro, presidente do Racing de Montevideo.

"O Atlético de Madrid é mais do que interesse. Havia muitas equipas interessadas, mas são eles que estão mais próximos. Os dois clubes estão a definir isso, neste momento", explicou o dirigente máximo do clube uruguaio, em declarações ao AS.

O jovem defesa uruguaio, que chegará nos mesmos moldes de José Giménez, que aterrou em Madrid vindo do futebol do país de origem, não deverá ser o único reforço para o centro da defesa. Soyuncu, do Leicester, é há muito tempo dado como reforço certo dos colchoneros para 2023/2024.