Mourinho viu a Roma entrar a marcar e está de regresso às vitórias

Triunfo por 2-0 na receção ao Empoli.

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, venceu em casa o Empoli por 2-0, em jogo da 21.ª jornada da Liga italiana de futebol, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar da tabela classificativa.

A equipa da capital chegou à vitória com dois golos madrugadores e praticamente idênticos: aos dois e aos seis minutos, o argentino Dybala bateu um pontapé de canto que encontrou as cabeças de Ibañez, no primeiro caso, e do inglês Tammy Abraham, no segundo, para sentenciar o encontro.

O resultado deixa o Empoli no 10.º posto e eleva os romanos ao terceiro posto, com 40 pontos, os mesmos do segundo classificado, o Inter Milão, e acima dos 38 de Lazio, quarta, Atalanta, quinta, e AC Milan, sexto, que ainda não jogaram nesta ronda.

A equipa do técnico luso, que apostou no guarda-redes Rui Patrício de início e ainda estreou o reforço espanhol Llorente, recuperou, assim, da derrota ante o líder Nápoles (2-1), na ronda anterior, e da eliminação da Taça de Itália, a meio da semana, nos quartos de final.

No primeiro jogo do dia, a Cremonese, carrasco de Mourinho na "Coppa", não conseguiu dar seguimento e continua sem vencer para o campeonato e no último lugar, com oito pontos, tendo hoje cedido por 2-0 ante o Lecce.

Baschirotto (58) e Strefezza (69) marcaram para os forasteiros, que voltaram às vitórias e ganharam fôlego na luta pela manutenção, para já no 14.º posto com 23 pontos, 10 acima da linha de água.