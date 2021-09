Mourinho vê a Roma responder da melhor forma à primeira derrota

Triunfo por 1-0 na receção à Udinese.

A Roma respondeu da melhor forma ao primeiro desaire da época (derrota por 3-2 em casa do Hellas Verona). A formação orientada por José Mourinho recebeu e venceu, esta quinta-feira a Udinese por um golo sem resposta, na quinta jornada da Serie A.

O único golo do encontro foi apontado por Abraham, ao minuto 36', após uma excelente jogada em velocidade de Calafiori pelo flanco esquerdo. A Roma terminou o encontro com menos um elemento, devido à expulsão de Pellegrini, em cima do minuto 90, pelo que falhará o dérbi com a Lázio.

Este resultado vitorioso permite à Roma ascender ao quarto lugar da classificação do campeonato italiano, agora com 12 pontos somados, a um de Milan e Inter e a três do atual líder Nápoles.

A Udinese, que teve o avançado português Beto, ex-Portimonense, em campo a partir do minuto 62, está no décimo posto da tabela da Serie A, com sete pontos.