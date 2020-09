Mourinho recebe Bale no Tottenham com um senão

Treinador português terá de esperar: galês chega a Londres lesionado.

José Mourinho terá de esperar para poder contar com Gareth Bale no Tottenham, pois o galês está lesionado.

De acordo com o jornal "Marca", o avançado lesionou-se ao serviço da seleção do País de Gales e foi esse o motivo por que não treinou com os companheiros do Real Madrid.

Bale chegou na sexta-feira a Londres para completar a mudança, por empréstimo, para os "spurs", sendo que o Real paga parte dos 657 mil euros/semanais de salário.

Além de Bale, também Reguilón chegou a Londres num negócio que rende 30 M€ aos merengues.