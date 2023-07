Garantem que Mourinho está perto de receber avançado por empréstimo

Scamacca deve ir para a Roma por empréstimo

Gianluca Scamacca estará muito próximo de concluir a transferência para a Roma, por empréstimo do West Ham.

De acordo com o jornalista italiano Nicolo Schira, existe acordo para uma opção de compra de 27 milhões pelo avançado italiano. O clube inglês quer incluir no acordo uma cláusula de compra obrigatória por Scamacca.

O treinador português José Mourinho está assim perto de receber o desejado avançado.

Scamacca fez apenas uma época no futebol inglês, conseguindo dez golos ao serviço dos hammers.