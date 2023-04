Mourinho perde no jogo 100 à frente da Roma e cai para quinto na Série A

A Roma perdeu por 3-1 no campo da Atalanta e saiu dos lugares de acesso à Liga dos Campeões

A Roma de José Mourinho podia apanhar a Juventus no terceiro lugar da Série A, mas foi ao campo da Atalanta perder por 3-1, na jornada 31 do campeonato italiano, e, assim, caiu até dos lugares de Champions. Foi um amargo jogo 100 de Mourinho ao comando da Roma.

A Roma é agora quinto do campeonato italiano, com 56 pontos, os mesmos que o Milan, que está em quarto. A Juventus é terceira com 59 pontos e a Lázio segunda com 61.

A Atalanta, por sua vez, aproximou-se do Inter (54) e da própria Roma (56).

Pasalic marcou o primeiro da ATalanta, aos 39', e Toloi ampliou para 2-0 aos 74'. Pellegrini ainda reduziu (83'), mas a Atalanta voltou a marcar no minuto seguinte, por Koopmeiners (84').

Rui Patrício foi titular na Roma.