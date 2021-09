Mourinho perde em Verona e cai pela primeira vez na Serie A

Desaire por 3-2 diante do Hellas impede a Roma de chegar ao primeiro lugar

Ao sétimo jogo oficial, a primeira derrota para José Mourinho e para a Roma. Em Verona, diante do Hellas, num jogo emocionante, a equipa da capital italiana sucumbiu, por 3-2.

Os romanos marcaram ainda na primeira parte, por intermédio de Pellegrini, num grande gesto técnico. Na segunda parte, marcaram Barak e Caprari, antes do autogolo de Ilic devolver a igualdade. Ao minuto 63, mais um grande golo, desta vez por intermédio de Faraoni.

Com este resultado, a Roma falhou o acesso ao primeiro lugar, ficando, para já, a um ponto do Inter e à espera do que Milan e Nápoles possam fazer.