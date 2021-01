Mourinho feliz pela vitória, mas deixando um aviso: "Novamente, um erro muito, muito básico"

José Mourinho exaltou "energia" dos Spurs no jogo que levou à equipa ao quarto posto da tabela, com 33 pontos.

O Tottenham regressou este domingo aos triunfos na Premier League, por 3-1, sobre o Sheffield United, e, claro, José Mourinho ficou satisfeito com exibição dos jogadores. "Houve uma boa energia da equipa, consistente, forte, dominante, pressionando muito e estou muito feliz com isso", afirmou. "Éramos agressivos. Tentando ser dominantes", complementou.

José Mourinho elogiou a personalidade de seus jogadores em Bramall Lane. Aurier, Kane e Ndombélé marcaram os golos da formação comandada pelo português.

"Acho que foi uma boa exibição. Mais uma vez, 2-0 ao intervalo não foi suficiente para o que construímos, para o que criámos e, novamente, num erro muito, muito básico, veio o 2-1 e o jogo ficou aberto novamente. Mas com uma grande mentalidade, uma jogada e um golo incrível conseguimos um resultado maior", finalizou.

O Tottenham ocupa agora o quarto posto da tabela, com 33 pontos, os mesmos do Liverpool (terceiro, com menos um jogo) e mais um do que Manchester City (quinto, com menos dois jogos) e Everton (sexto, com menos um jogo).