Mourinho e o Tottenham esquecem o desastre europeu e Vinícius esteve em foco

O Tottenham venceu este domingo, por 2-0, a equipa do Aston Villa, no Villa Park, em jogo referente à 18ª. jornada da Premier League.

No jogo seguinte à eliminação frente ao Dínamo Zagreb (3-0), que causou o adeus dos Spurs à Liga Europa, o Tottenham voltou a encontrar o caminho das vitórias. Em partida referente à 18.ª jornada da Premier League, a equipa do técnico português José Mourinho venceu este domingo o Aston Villa, no Villa Park, por 2-0.

Os golos dos Spurs foram marcados por Carlos Vinícius, cedido pelo Benfica, aos 29', e Harry Kane, aos 68', de penálti. Foi o primeiro golo do brasileiro na competição. Kane, por sua vez, chegou ao golo de número 17, empatando na lista de goleadores da Premier com o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

Com a vitória, o Tottenham chegou aos 48 pontos e agora ocupa a sexta posição do campeonato inglês - um a menos que o West Ham, uma posição acima. O Aston Villa mantém-se com 41 pontos, no 10º. posto.

