José Mourinho e o nulo no dérbi londrino: "Não estamos contentes"

Treinador do Tottenham, de novo líder da Premier League, mostrou-se insatisfeito com a exibição dos spurs frente ao Chelsea, num jogo marcado pelas poucas oportunidades de golo e pela estreia do defesa gaulês Joe Rodon

Análise: "Um empate contra uma equipa do topo da tabela é sempre bom, mas não estou satisfeito com o jogo. O melhor que tiro do jogo é o facto de não estarmos contentes com o resultado e isso para mim é fantástico. É uma completa mudança de mentalidade e postura dos jogadores. Não estamos satisfeitos com o empate em Stanford Bridge."

"Foi um jogo sem muitas ocasiões. Eles também queriam vencer como nós queríamos, o Chelsea respeitou-nos, ninguém tentou mudar a direção do jogo. Ninguém se quis colocar numa posição em que um erro pudesse matar o jogo. Fizemos remates desde longe, tivemos mais ocasiões na primeira parte, mas a melhor oportunidade foi durante a segunda. Um jogo muito difícil de jogar para as duas equipas.

Estreia de Joe Rodon: "Foi difícil, mas mostrou boa personalidade. Quero analisar passo a passo o jogo com ele. Analisando rapidamente o jogo, deparei-me só com um erro dele, que terminou com um golo anulado. E um cabeceamento para Lloris quando Giroud estava por perto. Esteve confortável, garantiu segurança e isso é importante."

"A decisão de coloca-lo teve algum risco, mas também foi uma forma de ele ganhar experiência. Ele conseguiu ter um bom desempenho num jogo de responsabilidade, frente ao Chelsea, em Stanford Bridge."

Regresso dos adeptos em breve : "Gosto da sensação. Serão apenas duas mil pessoas mas a sensação de jogar o primeiro encontro com público é muito boa. Creio que é um presente para o universo dos adeptos do Tottenham."