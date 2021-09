Mourinho continua imparável, Nuno Espírito Santo derrapa na estreia

Vários portugueses, entre eles os técnicos de Roma e Tottenham, estiveram em competição na abertura da fase de grupos da Conference League

A Roma, comandada por José Mourinho, estreou-se, esta quinta-feira, com um triunfo na Conference League, na receção ao CSKA Sófia (5-1), enquanto o Tottenham, do compatriota Nuno Espírito Santo, empatou em Rennes (2-2).

Após celebrar o jogo 1.000 como treinador, com um triunfo caseiro diante do Sassuolo (2-1), para a Serie A, Mourinho continua com motivos para sorrir, desta vez por superar os búlgaros, no Olímpico de Roma, onde os visitantes até estiveram primeiro a vencer, com tento de Carey, logo aos 10 minutos.

A partir daí, só "existiu" uma equipa em campo, iniciando-se o festival com os remates certeiros do capitão Pellegrini, aos 25 e 62, El Shaarawy (38), o "herói" contra o Sassuolo, Mancini e Tammy Abraham, os últimos dois anotados quando os "giallorossi" já estavam em superioridade numérica.

A Roma, que teve o internacional português Rui Patrício na baliza, esta quinta-feira somou o sexto triunfo consecutivo em outros jogos oficiais disputados na época 2021/22.

Com algumas segundas escolhas no onze, casos de Gollini, Doherty, Rodon e Bryan Gil, o Tottenham, carrasco do Paços de Ferreira no play-off, colocaram-se em vantagem no Roazhon Park, logo aos 11 minutos, quando o brasileiro Lucas Moura tentou "servir" Bergwijn, sendo a bola desviada por Bade.

A reação adversário surgiu com o remate colocado de Tait (23 minutos), que não deu hipóteses de defesa para o habitual suplente de Hugo Lloris.

A jogar em casa, o emblema gaulês conseguiu até operar a reviravolta, por intermédio de Laborde (72), mas, quatro minutos depois, o suplente utilizado Hojbjerg fixou o empate final.

No outro encontro do Grupo G, os holandeses do Vitesse deslocaram-se a Maribor, na Eslovénia, para derrotar o Mura por 2-0, com golos de Tronstad (30) e Doekhi (69), enquanto na "poule" H não houve golos nos jogos Kairat Almaty-Omonia Nicósia e Qarabag-Basileia.

Os portugueses Joelson Fernandes e Tomás Tavares estiveram entre os suplentes da formação suíça, tendo o segundo entrado no decorrer da partida.

No grupo B, o Gent bateu o Flora (1-0) pela margem mínima e o Partizan, que afastou o Santa Clara da fase de grupos, superou o Anorthosis (2-0).

Um "bis" de Jens Wind (18 e 68) e um outro tento de Jens Stage deram o triunfo aos dinamarqueses do FC Copenhaga (3-1), na Eslováquia, sobre o Slovan Bratislava, que ainda reduziu por Henty (21), numa partida do Grupo F, no qual os gregos do PAOK (2-0), triunfaram na visita ao campo do Lincoln Red Imps, em Gibraltar.

O português Vieirinha entrou na segunda parte na equipa grega e o compatriota Bernardo Lopes atuou os 90 minutos pelos locais.

No Grupo A, o Lask Linz impôs-se na Finlândia, frente ao HJK, com um esclarecedor 2-0, e o Union Berlim saiu do campo do Slavia de Praga (3-1) sem pontos, muito por culpa da expulsão de Paul Jaeckel, aos 39 minutos.

Os dinamarqueses do Randers e os holandeses do AZ Alkmaar empataram a dois golos, mas quem lidera a "poule" D é o FK Jablonec, da República Checa, após o curto triunfo caseiro imposto ao Cluj (1-0), da Roménia.