Mourinho, Conceição e... Marc dos Santos: as referências do irmão de Stephen Eustáquio

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto

Em entrevista a O JOGO, Mauro Eustáquio, irmão do médio do FC Porto, revela quais são as suas referências enquanto treinador

Como qualquer treinador, Mauro Eustáquio olha para alguns nomes de vulto como referências. Mas também há um menos provável.

Quais as suas referências na área do treino?

-Sempre tive treinadores para os quais olhava e gostava da forma como treinam. O Marc dos Santos foi o treinador que me trouxe para o Canadá e ganhou a MLS com o LAFC, como adjunto. É o exemplo perfeito de conseguir mudar de uma realidade para a outra. Mesmo como treinador principal já ganhou vários títulos. Cresci numa geração que viu o José Mourinho ganhar tudo e também olho para o Sérgio Conceição. Percebe-se a intensidade que dá ao trabalho, como espreme um jogador ao máximo. É um vencedor. E há o Carlo Ancelotti, uma referência desde o primeiro dia. O futebol das equipas dele fala por si, mas também há a parte pessoal.