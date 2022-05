Mourinho: "Com muito menos recursos do que o Liverpool tem agora, ele fez um trabalho incrível"

Declarações de José Mourinho na conferência de imprensa de antevisão do Roma-Leicester, partida da segunda mão das meias-finais da Conference League

José Mourinho aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do Roma-Leicester - segunda mão das meias-finais da Conference League - para tecer elogios a Brendan Rodgers, treinador da equipa inglesa. A primeira mão, recorde-se, acabou empatada a um golo

"Brendan não me surpreende. No Liverpool, as pessoas esqueceram-se do que ele fez. Com muito menos recursos do que o Liverpool tem agora, ele fez um trabalho incrível. O que o Leicester está a fazer é fantástico. Claro que o que eles fizeram ao vencer a Premier League foi incrível, mas, depois disso, o clube cresceu em todos os níveis e agora têm um dos melhores centros de treinos da Europa", recordou.

Falhada a hipótese de disputar a Liga dos Campeões na próxima época, uma vez que a Roma já não consegue chegar ao quarto posto da Serie A, que daria acesso direto, Mourinho quer garantir a presença na fase de grupos da Liga Europa e terminar a época com um título.

"Ainda podemos classificar-nos para a Europa através da Liga e não podemos simplesmente ignorar essa oportunidade. Precisamos fazer tudo o que pudermos para alcançá-la. Acho que o trabalho tem sido tão duro para cada um de nós, que acho que merecemos terminar a temporada com algo para comemorar. Claro, um troféu seria incrível. Terminar numa posição que nos permita jogar as competições europeias na próxima temporada também seria positivo. Mas estamos a dar tudo o que temos, cada um de nós", concluiu.

A outra meia-final, que irá opor o Marselha ao Feynoord, está igualmente marcada para quinta-feira, às 20:00, com os holandeses a partirem com uma vantagem de 3-2.

A final da primeira edição da Liga Conferência Europa está agendada para 25 de maio, na Arena Kombetare, em Tirana, na Albânia.