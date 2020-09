Mourinho assegura um dos jogadores mais cobiçados: confira os pormenores

Imprensa espanhola dá o negócio como feito: Sergio Reguilón vai reforçar o Tottenham.

Depois de uma excelente temporada ao serviço do Sevilha, de Julen Lopetegui, Sergio Reguilón tornou-se num dos jogadores mais cobiçados do mercado de verão.

Agora, de acordo com a imprensa espanhola, o negócio está fechado e o lateral-esquerdo vai reforçar o Tottenham, de José Mourinho.

De acordo com o diário As, os "spurs" pagam 30 milhões de euros ao Real Madrid - clube detentor do passe - e outros cinco em variáveis, ficando o clube "merengue" com uma cláusula de recompra de 40 M€.

O Tottenham terá ultrapassado a concorrência de Manchester United e Inter de Milão de forma a assegurar os préstimos de Reguilón, de 23 anos, que deve "roubar" o lugar a Ben Davies no onze de Mourinho.