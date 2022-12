Moukoko rejeita proposta de renovação e pode acabar num gigante de Espanha

Avançado, que deve estar de saída do Dortmund, tem como prioridade jogar no Barcelona

Continua a novela em torno de Youssoufa Moukoko. O jovem avançado do Dortmund, que esteve presente no último Mundial, tem rejeitado propostas de renovação e a saída é a solução mais provável, com o Barcelona atento.

De acordo com o Sport, a prioridade do jogador é seguir para Espanha e para Camp Nou caso se confirme o fim da ligação ao Dortmund, que já tentou de tudo para convencer o avançado e que, perante o cenário de uma saída a custo zero no próximo verão, tentará arranjar uma solução nesta próxima reabertura do mercado.

Em Barcelona, espera-se que o jogador, que pode vir a ser uma solução interessante, tenha duas coisas em mente: baixar o salário, uma vez que o clube catalão ainda vive um período de dificuldades financeiras, e estar ciente que, com a concorrência de vários jogadores de nomeada (Raphinha, Fati, Dembélé, Lewandowski), não poderá ser um titular indiscutível.