Moukoko, jovem estrela do Dortmund, quer colocar os pais fora de casa

Avançado estará a ser influenciado por empresário de forma negativa e não quer depender dos pais para a gestão do seu próprio dinheiro

Youssoufa Moukoko, jovem estrela do Dortmund, estará na disposição de expulsar os próprios pais de casa, quando está a menos de um mês de cumprir 18 anos.

De acordo com o jornal Bild, o avançado de 17 anos não está interessado na proposta do Dortmund e quer assinar o seu primeiro grande contrato. Para isso, conta com a ajuda de Patrick Williams, empresário que, segundo os pais do atleta, está a ser uma má influência para o jogador.

Moukoko quer contar com a ajuda do agente e não quer ver os pais envolvidos na gestão do seu dinheiro e, segundo a imprensa alemã, estuda a possibilidade de fazer um leilão forçado da casa dos progenitores, avaliada em mais de um milhão de euros.