Haaland marca quatro golos e no final do jogo diz quem é "o maior talento do mundo"

Youssoufa Moukoko estreou-se com a camisola do Dortmund um dia depois de completar 16 anos. É considerado um dos grandes futuros do futebol mundial e o goleador Haaland assina por baixo.

Youssoufa Moukoko. O nome não lhe diz nada? Pois bem, é um jovem que terá, certamente, uma palavra a dizer nos grandes palcos do futebol mundial. Com apenas 16 anos e um dia, o jovem camaronês estreou-se pela equipa principal do Borussia Dortmund na vitória por 5-2 ante o Hertha Berlim e recebeu elogios de Haaland, outro jovem da equipa e o recente vencedor do prémio Golden Boy.

Aos 85 minutos, o avançado norueguês - que fez um póker - deu lugar ao jovem prodígio e, após a partida, teceu rasgados elogios ao jogador, dizendo que estamos perante "o maior talento do mundo neste momento". "Eu adoraria jogar ao lado dele. Acho que é o maior talento do mundo neste momento. Tem 16 anos e um dia, é incrível. Tem uma grande carreira pela frente. Temos sorte de o ter connosco", atirou Haaland. "É muito melhor do que eu quando tinha aquela idade", acrescentou o autor de quatro golos.

Moukoko já alinha pelos sub-19 - mas treina com a equipa principal com regularidade - e, nesta época, já marcou 13 golos (!) em apenas quatro jogos. Nos últimos quatro anos, são já 141 tentos em 88 partidas.