"Morte de Vialli? Devíamos investigar as substâncias que tomámos..."

Antigo colega de Gianluca Vialli na Juventus e na seleção italiana, o ex-médio suspeita que sua morte esteja relacionada com as quantidades de doping que os jogadores usavam há uns anos.

Dino Baggio, antigo colega de Gianluca Vialli na Juventus e na seleção italiana, revelou esta terça-feira que suspeita que a morte do ex-avançado esteja relacionada com as quantidades de doping que os jogadores usavam há uns anos, apelando a que essa possibilidade seja investigada.

"Devíamos investigar as substâncias que tomámos nessa altura. Sempre houve doping. Precisamos de entender se certos suplementes nos afetaram com o passar do tempo. Também estou com medo, está a acontecer com muitos ex-jogadores", admitiu à TV7.

"Não sei foi por isso [que Vialli morreu], mas sempre houve doping. Não tomávamos coisas estranhas, eram coisas normais. Mas temos de saber se deixam o organismo após algum tempo ou se ficam para sempre. Tenho bonitas memórias com Vialli. Era um grande homem no balneário e queria ajudar os mais jovens a crescer", completou o antigo médio, de 51 anos.

Vialli morreu aos 58 anos no início de janeiro, após ter lutado contra um cancro no pâncreas desde 2017.

Leia também Não Profissional "Devido a um mal-entendido no Facebook afastaram-me do Paços" Gonçalo Teixeira passou pela formação do Paços e era visto como uma jovem promessa. O presidente Paulo Meneses não gostou de umas publicações que uns colegas do avançado fizeram na sua conta e deixou o clube.