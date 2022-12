Morte de Pelé: "Um Rei não morre, um rei apenas descansa"

Reações à morte do antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, aos 82 anos:

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol: "Estou profundamente emocionado com a partida do Pelé. A CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno e vamos trabalhar sempre para preservar a sua história e perpetuar o seu legado".

Gerson Nunes (ex-futebolista, campeão do mundo pelo Brasil em 1970): "Um Rei não morre, um rei apenas descansa. Tive a honra de jogar junto com o Pelé, e contra ele, também. Um verdadeiro génio, de entre os poucos que conheci. Encantou o mundo com o seu futebol único, digno de todos os prêmios e troféus que conquistou".

Casemiro (jogador da seleção brasileira): "Descanse em paz, Rei Pelé. Obrigado pela glória que você deu ao Brasil e ao futebol. Seu legado é eterno".

Fabinho (jogador da seleção brasileira): "O seu legado será eterno. Obrigado, Pelé. Descanse em paz, Rei".

Romário (antigo internacional brasileiro): "Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses".

Marcelo (antigo internacional brasileiro): "Obrigado por tudo, Rei Pelé. Descanse em paz".