"Morte de Maradona é uma grande perda para o mundo em geral"

Redação com Lusa

Treinador do Real Madrid reagiu ao falecimento do astro argentino.

A morte de Diego Maradona é "uma grande perda para o mundo em geral e para o mundo do futebol", destacou esta quarta-feira o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, "profundamente emocionado" pelo desaparecimento do ídolo argentino aos 60 anos.

"Gravei na minha memória o seu Campeonato do Mundo de 1986. Comove-nos profundamente, sentimos muito [a sua morte], principalmente pela família dele. Não tenho palavras. Estamos muito tristes com esta notícia", destacou o campeão do mundo pela França em 1998, em declarações ao canal televisivo Movistar+, citado pela agência AFP.

O atual treinador do Real Madrid falava após o triunfo por 2-0 na deslocação ao terreno do Inter, em partida da Liga dos Campeões.

Maradona, considerado um dos melhores futebolistas da história, morreu esta quarta-feira na sua residência, na Argentina, aos 60 anos. Segundo a imprensa argentina, Maradona, que treinava os argentinos do Gimnasia, sofreu uma paragem cardíaca na sua vivenda na província de Buenos Aires.

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou três dias de luto nacional pela morte de Maradona.