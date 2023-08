Morte de adepto: PM croata viaja para a Grécia para atenuar tensão

A informação de que o conservador croata Andrej Plenkovic pretende abordar a questão num encontro com o homólogo grego, o igualmente conservador Kyriakos Mitsotakis, foi avançada este domingo pelo jornal croata Danas

O primeiro-ministro croata viaja na segunda-feira para a Grécia para atenuar a tensão criada após a detenção, naquele país, de 102 adeptos croatas de futebol, acusados de participarem em confrontos que causaram a morte de um adepto grego.

A informação de que o conservador croata Andrej Plenkovic pretende abordar a questão num encontro com o homólogo grego, o igualmente conservador Kyriakos Mitsotakis, foi avançada este domingo pelo jornal croata Danas.

Além disso, Plenkovic irá participar num encontro informal de dirigentes dos países do sudeste da Europa.

Na semana passada, as tensões entre Atenas (Grécia) e Zagreb (Croácia) aumentaram depois de o Presidente croata, Zoran Milanovic, ter acusado as autoridades gregas de tratar os adeptos detidos como "ervas daninhas".

"Isso não é democracia, isso não é um estado de direito, os detidos são tratados como prisioneiros de guerra. Se eu fosse primeiro-ministro, pensaria no que fazer", disse o chefe de Estado.

A oito de agosto, a UEFA - União das Federações Europeias de Futebol adiou o jogo entre o AEK Atenas e o Dínamo Zagreb de qualificação para a Liga dos Campeões de futebol, na Grécia, após o esfaqueamento mortal de um adepto de 29 anos durante confrontos.

Dos incidentes resultaram também oito feridos, de acordo com a polícia grega.

O jornal Danas afirma, sem revelar as suas fontes de informação, que o Governo croata vai tentar garantir que os adeptos detidos possam ser julgados em liberdade.

Plenkovic viajará para Atenas acompanhado pelos ministros das Relações Externas da Croácia, Gordan Grlic Radman, e do ministro da Justiça, Ivan Maslenica, que também tentarão aliviar as tensões em reuniões separadas com os seus homólogos gregos.

Radman admitiu estar preocupado com a segurança dos detidos, razão pela qual as autoridades croatas estão em contacto com as gregas.

Por sua vez, o jornal croata Novi list lembra que Plenkovic e Mitsotakis mantêm boas relações pessoais, sendo os seus respetivos partidos membros do Partido Popular Europeu.