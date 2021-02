De talento precoce a uma carreira perdida: "Não queria fazer mal a ninguém"

Ravel Morrison foi uma das maiores promessas do Manchester United, mas agora está sem clube, depois de passar por 11 equipas em todo o mundo.

Ravel Morrison, atualmente com 28 anos, foi o menino prodígio de Alex Ferguson, que disse que nunca tinha visto ninguém a jogar como ele, quando ele tinha 14 anos. Mas depois de brilhar nas camadas jovens, fez três jogos com a equipa principal antes de ir para West Ham, iniciando uma série de contratos por empréstimo, que terminaram em 2015. Depois, chegou a custo zero à Lazio, voltando a Inglaterra, passando por México, Suécia e Holanda, estando agora sem clube.

Morrison viu a sua promissora carreira manchada por vários episódios lamentáveis, como o que o levou a ser expulso do Manchester United, ao ser apanhado a roubar no balneário, um momento que recordou numa conversa nas redes sociais com Rio Ferdinand, seu ex-colega. "Lembraste quando fui expulso por roubar as tuas chuteiras?", perguntou Morrison, levando Ferdinand a lembrar que isso lhe custou o fim do percurso no United.

Na altura, Morrison queria tentar vender as chuteiras e agora, quase uma década depois, conta: "O meu salário era o de um jogador juvenil, ainda era criança. Vendendo um par de chuteiras, podia ganhar 250 libras e se fossem dois pares seriam 500. Podia então levar a minha família a um restaurante chinês ou algo parecido. Ferdinand tinha 30 pares de chuteiras. Não queria fazer mal a ninguém, mas quando vi que ele e Rooney recebiam vinte ou trinta pares de uma vez, pensei que levar um para colocar um pouco de comida em casa não seria um problema".

Nove anos depois, Ferdinand convidou Morrison para seu podcast e a conversa acabou por ser bastante emotiva. "Um dia, Alex pegou em mim e no Rooney e, apontando para Morrison, disse-nos: 'este jovem é melhor do que vocês os dois ou do que Giggs com a idade dele'", contou Ferdinand, que também lembrou outras palavras de Ferguson, quando disse: "Morrison foi um bom rapaz, mas o seu passado derrotou-o".

"Mudaria 90% da minha vida se pudesse voltar àquele momento da minha estreia no United", afirmou Morrison, comovido.