Morreu Trevor Francis, bicampeão europeu pelo Nottingham Forest

Antigo avançado foi decisivo numa das míticas conquistas do clube. Jogou ainda mais de 50 vezes pela seleção inglesa

Morreu, aos 69 anos, Trevor Francis, antigo avançado e treinador inglês.

Bicampeão europeu pelo Nottingham Forest e decisivo numa das conquistas, Francis foi internacional A por Inglaterra em 52 ocasiões. Jogou um Mundial e tornou-se no primeiro britânico a valer um milhão de libras no mercado.

Depois de uma carreira longa como jogador, Francis orientou várias equipas do futebol inglês na década de 90 e nos primeiros anos do novo milénio.

