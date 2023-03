Morreu Romualdo Arppi Filho, o árbitro da final do Mundial que consagrou Maradona

O ponto alto da carreira de Arppi Filho foi a final no México'86

Romualdo Arppi Filho, o árbitro da final do Mundial de futebol de 1986, morreu este domingo. Tinha 84 anos e estava internado no Hospital Ana Costa com problemas renais.

O ponto alto da carreira de Arppi Filho foi a final no México'86, jogo no qual Argentina conquistou o bicampeonato ao bater a República Federal Alemã por 3-2. O Mundial que consagrou Diego Maradona a campeão do mundo.

Os golos do Argentina foram marcados por José Luis Brown (23'), Jorge Valdano (55') e Jorge Burruchaga (83'). Pela RFA, marcaeram Karl-Heinz Rummenigge (74') e Rudi Völler (80').