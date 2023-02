Morreu Marcos Alonso, antigo internacional espanhol e pai do jogador do Barcelona

Antigo extremo foi colega de Paulo Futre no Atlético de Madrid. Jogou ainda no Barcelona, clube que o filho atualmente representa

Morreu Marcos Alonso, antigo internacional espanhol da década de 80 e pai do jogador com o mesmo nome.

Aos 63 anos, o antigo extremo não resistiu a uma doença prolongada, de acordo com a imprensa espanhola.

Colega de Paulo Futre no Atlético de Madrid, Alonso jogou ainda várias épocas no Barcelona, clube que o filho atualmente representa. Com a seleção, participou no Europeu de 1984.

Paulo Futre já reagiu nas redes sociais ao falecimento do antigo colega, que, com a camisola do Atlético de Madrid, em duas passagens, fez um total de 126 jogos.