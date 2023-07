Morreu Luis Suárez, antigo Bola de Ouro

Antigo futebolista espanhol morreu aos 88 anos. Venceu a Bola de Ouro em 1960.

Luis Suárez, conhecido no futebol como Luisito Suárez, morreu, aos 88 anos. Foi o vencedor da Bola de Ouro em 1960 - o único espanhol a conseguir o troféu - e representou Inter, Barcelona, Deportivo Corunha e Sampdória.

O espanhol natural da Corunha representou a seleção de Espanha por 31 ocasiões. Mais tarde, tornou-se treinador e orientou Inter, Albacete, Cagliari, Sampdória e a seleção espanhola, entre outros.

Foi bicampeão da Europa, venceu três campeonatos e duas Taças Intercontinentais no Inter. Venceu dois campeonatos de Espanha, duas Taças de Espanha e duas Taças das Cidades com Feiras no Barcelona. Também foi campeão da Europa por Espanha, em 1964.