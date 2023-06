Morreu Craig Brown, último selecionador que levou a Escócia ao Mundial

Brown foi o último treinador a qualificar a Escócia para a fase final de um Campeonato do Mundo, quando comandou os escoceses em França, em 1998.

O treinador Craig Brown, histórico antigo selecionador escocês de futebol e que levou o seu país à última presença num Mundial, no França'1998, morreu aos 82 anos, informou esta segunda-feira o Aberdeen, seu último clube.

"Todos no Aberdeen estão com o coração partido pela perda de nosso amado ex-treinador, técnico e embaixador do clube. Um amigo querido para todos nós, Craig fará muita falta e o nosso amor e as condolências estão com a sua família neste momento terrivelmente triste", lê-se no site oficial do clube.

Brown foi o último treinador a qualificar a Escócia para a fase final de um Campeonato do Mundo, quando comandou os escoceses em França, em 1998, acabando por ser eliminado na fase de grupos.

Em comunicado, a família do técnico explicou que Craig Brown estava internado num hospital em Ayr, em virtude de doença súbita, tendo falecido de "forma pacifica rodeado da família e das pessoas mais próximas".

Após sete anos nos sub-21, Brown passou a selecionador principal da Escócia em 1993 e também apurou a equipa para o Euro'1996, que decorreu em Inglaterra.

O técnico manteve-se no cargo até 2001 e é, até hoje, o selecionador que mais vezes comandou a Escócia, com 70 jogos.

A nível de clubes, além do Aberdeen, o seu clube de coração como era público, apesar de ter nascido em Glasgow, Brown comandou o Motherwell e o Clyde, assim como o Preston, de Inglaterra.

Em 1999, Brown foi condecorado com a Excelentíssima Ordem do Império Britânico.