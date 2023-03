Morreu atropelado por comboio e a mulher despede-se: "Voa alto, pequeno"

Pelayo García, antigo jogador de várias equipas espanholas, morreu aos 32 anos após ter sido atropelado por um comboio na cidade de Oviedo.

Pelayo Novo García, antigo jogador de várias equipas espanholas, entre as quais o Oviedo, Córdoba, Lugo, Elche e Albacete, morreu na terça-feira, aos 32 anos, após ter sido atropelado por um comboio na cidade de Oviedo.

A tragédia ocorreu oito meses depois de o antigo médio se ter casado e, esta sexta-feira, a esposa Icíar López despediu-se do marido com uma publicação nas redes sociais, em que mostra imagens do casamento, acompanhadas com a mensagem: "Voa alto, pequeno. Que assim seja".

García foi obrigado a abandonar os relvados em 2018, após ter sofrido uma queda do terceiro andar de um hotel que o deixou internado com gravidade durante 51 dias, resultando em que ficasse paraplégico.

Apesar disso, entrou na modalidade de ténis em cadeira de rodas, onde estava a desfrutar de sucesso - era o atual 12.º classificado do ranking espanhol - para além de desempenhar um cargo na Federação de Ténis das Astúrias, de onde era natural, e ser o capitão da fundação solidária do seu primeiro clube.