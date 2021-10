Morre aos 73 anos Walter Smith, lenda do Rangers e do futebol escocês

Antigo técnico conquistou 10 campeonatos com o clube de Glasgow

O futebol escocês e internacional acordou com uma notícia triste nesta terça-feira. Faleceu Walter Smith, de 73 anos, lenda do Rangers.

No banco da equipa de Glasgow, Smith conquistou 21 títulos e 10 campeonatos, sete deles de forma consecutiva. Orientou ainda a seleção escocesa e o Everton, em mais de 100 jogos, entre o final da década de 90 e o início dos 2000´s.

"É quase impossível encapsular o que Walter significava para cada um de nós no Rangers. Ele encarnou tudo o que o Rangers devia ser. O seu caráter e liderança foram inigualáveis, e viverão muito tempo na memória de todos com quem ele trabalhou durante os seus dois mandatos como primeiro treinador da equipa", escreveu o clube nas redes sociais.