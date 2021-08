Morre aos 35 anos Samuel Oji, antigo defesa formado no Arsenal

Sam Oji começou sua carreira no Arsenal e jogou pelo Birmingham City, Leyton Orient e outros clubes ingleses.

Antigo defesa das camadas jovens do Arsenal, Sam Oji faleceu este sábado aos 35 anos. De acordo com a imprensa inglesa, o ex-jogador lutava contra "uma doença prolongada". Era atualmente treinador adjunto do Highgate United FC, equipa do 9.º escalão

"É com o coração muito pesado e estamos profundamente tristes em informar que o nosso querido capitão, líder e lenda Samuel Oji, infelizmente faleceu. Os pensamentos de todos no Highgate United FC estão com a mulher, filhos e família do Sam neste momento muito triste. RIP Oji", informou o Highgate United em comunicado no Twitter.

O londrino Oji cresceu na academia do Arsenal antes de assinar seu primeiro contrato profissional com o Birmingham City em 2004. Teve passagens por equipas como o Doncaster Rovers, Bristol Rovers e Leyton Orient.

O Birmingham City também publicou uma mensagem no Twitter: "O clube está arrasado ao saber do falecimento do ex-jogador Sam Oji, de 35 anos", escreveu. O ex-companheiro de equipa do Galway United, Vinny O'Connor, acrescentou: "Sorriso contagiante, personalidade alegre, sempre amigável e complacente", lembrou.