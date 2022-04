Moreno liga os alarmes: lesão a poucos dias do primeiro duelo com o Liverpool

Submarino Amarelo visita Anfield a 27 de abril, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Figura do Submarino Amarelo, que eliminou, de forma surpreendente, o Bayern de Munique nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, Gerard Moreno pode estar em risco para um dos jogos mais importantes da história do Villarreal, diante do Liverpool.

A primeira mão das meias da Champions é só daqui a 10 dias, em Anfield, mas a saída por lesão do internacional espanhol do encontro com o Getafe fez soar os alarmes no clube, especialmente devido ao facto de, já esta época, Moreno ter falhado 19 partidas devido a problemas físicos.

"Veremos a gravidade, mas tem sido um ano mau. Tem sofrido e isso é uma frustração para todos. Veremos", afirmou Unai Emery, no final do encontro.