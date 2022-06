Morelos de novo notícia de mercado: proposta de oito milhões em marcha

Avançado colombiano do Rangers associado ao Sevilha.

Alfredo Morelos é apontado esta sexta-feira como um alvo do Sevilha no mercado de verão. De acordo com Ekrem Konur, jornalista que se destaca em temas relacionados com transferências, adianta que o clube espanhol prepara uma proposta no valor de oito milhões de euros pelo avançado colombiano.

Morelos, no passado apontado ao FC Porto, tem contrato com o Rangers, finalista vencido da Liga Europa, até 2023. Alinha na Escócia desde 2017/18, após vestir, igualmente na Europa, a camisola do HJK, da Finlândia.

Em 2021/22 o jogador de 25 anos contabilizou 19 golos em 42 jogos, tendo perdido a parte final da temporada devido a problemas físicos.