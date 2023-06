Morata terá dado o "sim" para transferir-se para a Roma, dizem em Itália

Avançado espanhol já terá decidido que quer mudar-se para a equipa italiana. Tem contrato com o Atlético de Madrid por mais uma temporada.

Álvaro Morta já terá dado o "sim" para que se concretize a transferência para a Roma, adianta o portal italiano Calciomercato. O avançado espanhol é um dos desejos da equipa de José Mourinho, a par de Gianluca Scamacca, do West Ham, e depois de ter conversado com o treinador português e com Paulo Dybala, que conhece dos tempos na Juventus, terá ficado entusiasmado com a ideia de regressar à Serie A.

Morata, no entanto, tem contrato com o Atlético de Madrid até junho de 2024, pelo que será necessário haver um entendimento entre os clubes - a cláusula de rescisão será de dez milhões de euros.

Em Itália noticiam também que os romanos precisam primeiro de vender e gerar 30 milhões de euros em receitas para depois poderem avançar para contratações.

Além de Juventus e Atlético de Madrid, Morata já representou o Chelsea.