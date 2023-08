Morata: "Sair não está na minha cabeça"

Jogador do Atlético de Madrid descarta hipótese de regressar a Itália e reencontrar-se com José Mourinho

Depois de ter sido apontado a clubes como a Roma, Inter, Milan e Juventus, Álvaro Morata garantiu que sair do Atlético de Madrid para regressar a Itália "não é uma opção" nesta altura da carreira.

"Estou a trabalhar e estou muito contente aqui, com vontade de continuar a crescer como estou a fazer esta pré-época. Mas o mercado é algo que os jogadores não podem controlar", disse o avançado espanhol que está em digressão com os colchoneros pelo México.

"Sair não está na minha cabeça", garantiu o jogador que, lembrou, no entanto, que foi com José Mourinho, treinador da Roma, que se estreou como profissional, no Real Madrid.

"É um grande treinador. Foi ele que me deu a oportunidade de fazer o primeiro jogo na equipa principal. Estou-lhe muito agradecido e desejo-lhe o melhor", finalizou.

Morata, de 30 anos, regressou ao Atlético de Madrid na época passada depois de duas temporadas, por empréstimo, na Juventus.