Morata preocupa a Juventus: do desmaio no Dragão ao "citomegalovírus"

Morata pode falhar o duelo com o FC Porto em solo italiano

Avançado espanhol poderá não recuperar a tempo de defrontar o FC Porto em Turim.

O avançado Álvaro Morata está a causar alguma apreensão na Juventus.

O espanhol, que desmaiou no balneário do Dragão, depois de ter jogado apenas 27 minutos, contraiu o "citomegalovírus", uma doença que, embora não seja grave, baixa muito as defesas imunitárias, causando cansaço, tonturas e dores de estômago.

Morata entrou apenas na segunda parte do jogo com o Crotone, na segunda-feira, e de acordo com a Imprensa italiana poderá estar de baixa entre duas e três semanas. Ou seja, ainda não é certo que recupere a tempo da receção ao FC Porto.