Monza começou melhor, mas o Bolonha acabou a vencer na Serie A

O Bolonha subiu ao 12.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Monza segue em 15.º, com 10.

O Bolonha foi esta segunda-feira a Monza vencer por 2-1, na 12.ª jornada da Liga italiana, que incluiu outra partida na qual a Roma, de José Mourinho, foi a Verona vencer por 3-1, subindo ao quarto lugar.

A equipa da casa homenageou o futebolista espanhol Pablo Marí, que foi uma das vítimas de um ataque num hipermercado em Assago, nos arredores de Milão, quando um homem, com distúrbios psiquiátricos, atacou com uma faca várias pessoas, mas não conseguiu dedicar-lhe a vitória.

Mesmo assim o Monza foi o primeiro a marcar, aos 57 minutos, pelo ponta de lança Andrea Petagna, na cobrança de uma grande penalidade, mas, três minutos volvidos, o Bolonha restabeleceu o empate, com um golo do médio escocês Lewis Ferguson, com um remate à entrada da área.

O golo que deu o triunfo à equipa visitante foi marcado pelo médio Riccardo Orsolini, aos 73, após assistência do avançado neerlandês Joshua Zirkzee.

Na sequência desta vitória, o Bolonha subiu ao 12.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Monza segue em 15.º, com 10.

Os jogadores do Monza realizaram os exercícios de aquecimento para o jogo com camisolas com a mensagem "Volta rápido, Pablo" estampada.

Horas antes, a Roma, de José Mourinho, venceu em Verona, por 3-1, e subiu ao quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.

A equipa da casa foi a primeira a marcar, aos 27 minutos, pelo central polaco Pawel Dawidowicz, mas ao minuto 36 sofreu o primeiro revés, com a expulsão do mesmo Dawidowicz, e o segundo, em cima do intervalo, aos 45+1, com o golo do empate de Nicolo Zaniolo.

A Roma, mesmo em superioridade numérica, sentiu grandes dificuldades para chegar à vitória, o que aconteceria muito perto do fim da partida, aos 88 e 90+2 minutos, pelo jovem Cristian Volpato, de 18 anos, e por Stephan El Shaarawy, respetivamente.

Os autores dos dois últimos golos da Roma foram lançados por Mourinho a partir do banco, o primeiro a entrar foi El Shaarawy, aos 46, a render Bryan Cristante, e o segundo foi Volpato, aos 58, a render Zaniolo.

O internacional português Rui Patrício foi o 'dono' da baliza da Roma, enquanto o seu compatriota Miguel Veloso foi titular na equipa do Verona, sendo substituído por Giangiacomo Magnani, aos 68.

O Nápoles lidera a Serie A com 32 pontos, seguido da Atalanta, com 27, do Milan, com 26, da Roma, com 25, enquanto o Verona é 19.º e penúltimo da classificação, com os mesmos cinco pontos do lanterna-vermelha Cremonese.