Montpellier goleia e sobe ao quarto lugar da Ligue 1

O Montpellier foi a Brest golear por 4-0, na 18.ª jornada da Ligue 1, e subiu, provisoriamente, ao quarto lugar da prova.

A equipa forasteira chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças ao golo do avançado Elye Wahi, aos 45+1 minutos, mas foi na segunda parte que "construiu" a goleada, iniciada pelo avançado inglês Stephy Mavididi, aos 47, e consumada com mais dois golos, do médio Júnior Sambia e do veterano ponta de lança Valere Germain, aos 60 e 85, respetivamente.

Com este triunfo, o Montpellier subiu, provisoriamente, ao quarto lugar, com 28 pontos (18 jogos).

O Paris Saint-Germain é o líder destacado, com 42 pontos (17 jogos), seguido do Rennes, com 31 (17), do Marselha, com 29 (16), enquanto o Nice segue em quinto lugar, com 27 (17) e o Lens é sexto, também com 27 (18).