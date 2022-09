Monchi está na lista do Chelsea para diretor desportivo

O dono do clube londrino, Todd Boehly, continua à procura de um homem forte para o futebol

Depois de tentar, entre outros, Luís Campos para assumir as funções de diretor desportivo do Chelsea, o dono do clube inglês, Todd Boehly, colocou agora a mira em Monchi, do Sevilha.

Há, porém, outros nomes na lista para dar um novo rumo ao clube. Boehly despediu recentemente Thomas Tuchel do comando técnico e para o seu lugar contratou Graham Potter, mas a equipa não está a convencer.

Outros nomes sondados são os de Michael Edwards (Liverpool), Christoph Freund (Salzburgo), Michel Zorc (Dortmund) ou Victor Orta (Leeds).