Monchi em rota de colisão com o Sevilha e a caminho da Premier League

O diretor desportivo dos andaluzes entrou em conflito com a direção e está decidido a sair

Os dias de Monchi no Sevilha estão contados e a Premier league é o seu destino mais provável.

O diretor desportivo dos andaluzes entrou em rota de colisão com a direção do clube e está decidido a sair. O Aston Villa, que falhou a contratação de Mateu Alemany (Barcelona) para o cargo, está a tentar a sua contratação e em Espanha dizem que será uma questão de horas.

Fran Navarro, que ara assistente de Monchi, ficará com a pasta do mercado no Sevilha.

Será a segunda experiência de Monchi no estrangeiro, após passagem pela Roma.