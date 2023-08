Monchi e a acusação de agressão de Isco: "Não perco um segundo com isso"

Antigo diretor desportivo do Sevilha, atualmente no Aston Villa, foi acusado de ter agarrado Isco pelo pescoço, mas não se mostrou muito preocupado com a situação, estando focado no seu novo clube.

Monchi, antigo diretor desportivo do Sevilha, mudou-se neste mercado para o Aston Villa, da Premier League, e concedeu este sábado uma entrevista ao jornal Marca, sendo questionado sobre a polémica que se instalou após Isco, antigo médio dos andaluzes, o ter acusado de o agredir durante a sua passagem pelo clube.

"Acordei uma manhã, vi que tinha 60 mensagens e disse : 'Algo aconteceu'. Se ele me tivesse apanhado em Sevilha, teria sido diferente. Mas estava tão imerso numa dinâmica diária com duas operações em curso... Não perdi nem um segundo com Isco", começou por referir, acerca do assunto.

"Cada um é dono das suas palavras e do seu silêncio. Se ele achou oportuno contar isso, terá as suas razões. Eu não perco nem um segundo. Olhar para trás nunca foi uma forma de vida para mim. Eu olho apenas para a frente e as pessoas que me conhecem sabem como sou. Tens de dar explicações a quem não te conhece, mas como a maioria conhece-me, as explicações não fazem falta", completou o dirigente, não se mostrando muito preocupado com a situação.

Recorde-se que Isco acusou Monchi de o ter agarrado pelo pescoço na sequência de uma discussão durante a curta passagem do médio pelo Sevilha, na época passada, antes de ter rescindido contrato.